выберите верные утверждения для неметаллов: а) могут быть только окислителями; б) составляют меньшинство элементов периодической системы; в) могут иметь как положительные так и отрицательные степени окисления; г) азотная кислот...
Химия
выберите верные утверждения для неметаллов: а) могут быть только окислителями; б) составляют меньшинство элементов периодической системы; в) могут иметь как положительные так и отрицательные степени окисления; г) азотная кислота проявляет сильные окислительные свойства серной кислоты;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
здесь правильными утверждениями, по-моему, являются утверждения под буквами б и в.
Гость:
Я думаю,что под буквами а и в
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