выберите верные утверждения для неметаллов: а) могут быть только окислителями; б) составляют меньшинство элементов периодической системы; в) могут иметь как положительные так и отрицательные степени окисления; г) азотная кислот...

Химия

выберите верные утверждения для неметаллов: а) могут быть только окислителями; б) составляют меньшинство элементов периодической системы; в) могут иметь как положительные так и отрицательные степени окисления; г) азотная кислота проявляет сильные окислительные свойства серной кислоты;

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