Доклад по Французкому языку(но доклад надо на русскому языке). На тему:как отмечают 1 января во Франции. 

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Новый Год во Франции, отмечаемый французами в соответствии с григорианским календарём, наступаeт в ночь с 31 декабря на 1 января. Но в некоторых частях Франции рождественские праздники начинаются 6 декабря — в день Святого Николаса. Именно в этот день французский Дед Мороз—Пер Ноэль — приносит хорошим и прилежным детям подарки и конфеты. В деревянных башмаках и с корзиной подарков за спиной, он прибывает на осле и, оставив животное снаружи, проникает через дымоход в дом. Подарки он кладет в обувь, которую дети заранее оставляют перед камином. Компаньоном Пера Ноэля является Пер Фуетар — дед с розгами, который напоминает Перу Ноэлю, как ребенок вел себя в течение года и чего он заслуживает больше — подарков или шлепанья. В некоторых провинциях, Пер Ноэль приносит маленькие подарки 6 декабря и возвращается вновь на Рождество с большими. Также подарки может приносить Пёти Ноэль — ребенок Иисус. По традиции, Новый год во Франции отмечается в кругу друзей, в то время как Рождество со своей семьей. 31 декабря почти во всех странах Европы отмечают день Святого Сильвестра. Франция не является исключением. В этот праздник французы очень шумно гуляют, много едят, веселятся и ждут прихода Нового года. На улицу французы выходят в маскарадных костюмах, их называют Сильвестр-клаусами. Новый год во Франции встречают в большой компании друзей в ресторанах, кафе города. Французы обожают повеселиться. Они шутят, танцуют в колпаках в виде конуса и осыпают друг друга конфетти. Новогодняя лотерея является любимым развлечением, на котором можно выиграть курицу или индейку.