найди на какие числа нужно умножить числа 15, 90,42 чтобы получить 3 равных между собой произведения ,если сумма всех трёх этих произведений равна 5670
Математика
найди на какие числа нужно умножить числа 15, 90,42 чтобы получить 3 равных между собой произведения ,если сумма всех трёх этих произведений равна 5670
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При умножении каждого из данных чисел на неизвестный множитель должно получиться произведение 5670:3=1890 Чтобы найти, на какое число следует умножить каждое из этих чисел (неизвестный множитель) , нужно найденное произведение разделить на это число: 890:15=126 1890:90=21 1890:42=45
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