Нужно написать текст(сочинение),используя в нем эти цитаты.1.Добрая слава лучше богатства. 2.Уважение заслуживают делами, а не приобретают с годами. 3.Будь добр с людьми, которых ты встречаешь на пути вверх, потому что ты встре...
История
Нужно написать текст(сочинение),используя в нем эти цитаты.1.Добрая слава лучше богатства. 2.Уважение заслуживают делами, а не приобретают с годами. 3.Будь добр с людьми, которых ты встречаешь на пути вверх, потому что ты встретишься с ними, когда будешь спускаться. 4.Вежливост ничего не стоит,но дает многое. 5.Отвечай добром на зло.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В наше время добрая слава лучше богатства. Я бы даже сказал важнее. Можно иметь огромное количество денег и прочих материальных ценностей, но без уважения к тебе, это всё умножается на ноль. Как же заработать уважение? Нужно что-то делать полезное? Или просто много прожить? Ответом на эти вопросы можно считать цитату Франка Райта "уважение заслуживают делами, а не приобретают с годами." Многие мои сверстники можно сказать, учат меня эгоизму, приводя примеры из личного опыта. В такие моменты я им говорю: - "Будь добр с людьми, которых ты встречаешь на пути вверх, потому что ты встретишься с ними, когда будешь спускаться." Некоторые это понимают, но не все. Добрые дела, выполняя которые мы и получаем уважение, не требуют материальной подоплёки. Иными словами: вежливость ничего не стоит, но даёт многое. Я считаю, что нам всем нужно стать немного добрее, и тогда жизнь будет приносить больше удовольствия. Даже когда нам грубит бабушка в автобусе, давайте будем улыбаться, и, например, поможем ей с сумками. Давайте отвечать добром на зло!
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