на склад привезли 4560кг муки в мешках по 80 кг в каждом и3840 кг крупы в мешках по 60 кг каждом на сколько больше привезли мешков с крупой чем с мукой
Математика
на склад привезли 4560кг муки в мешках по 80 кг в каждом и3840 кг крупы в мешках по 60 кг каждом на сколько больше привезли мешков с крупой чем с мукой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4560 : 80 = 57 мешков с мукой 2) 3840 : 60 = 64 мешка с крупой 3) 64-57=7 мешков Ответ: на 7 мешков.
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