на склад привезли 4560кг муки в мешках по 80 кг в каждом и3840 кг крупы в мешках по 60 кг каждом на сколько больше привезли мешков с крупой чем с мукой

Математика

на склад привезли 4560кг муки в мешках по 80 кг в каждом и3840 кг крупы в мешках по 60 кг каждом на сколько больше привезли мешков с крупой чем с мукой

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