сочинение Моя семья.В семье 3 человека .мама ,я и бабушка.напишите пожалуйста срочно.
Литература
сочинение Моя семья.В семье 3 человека .мама ,я и бабушка.напишите пожалуйста срочно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я люблю свою семью. в моей семье три человека я ,моя мама и бабушка. Это те люди, которые всегда поддержат меня в трудную минуту, помогут в любой ситуации. Я всегда могу к ним обратиться за советом. Даже когда у меня нет настроения мои близкие знают, как мне его поднять. Моя бабушка и мама замечательно готовят. Я люблю, когда мы сидит за столом, полным разныхпирожков и пироженых и пьем чай. Я люблю совю семью и ни за что их не расстрою.
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