Почему вооруженное вмешательство международных сил ООН часто оказывается несостоятельным в этнических конфликтах?
География
Почему вооруженное вмешательство международных сил ООН часто оказывается несостоятельным в этнических конфликтах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у ООН нет четкого статуса и программы урегулирования конфликтов. что нужно делать: 1. перенести ОНН из сша в др страну. 2. должны быть собств вооруженные силы состоящие из интернац контингента. 3. статус позволяющий не допускать правящие круги стран самостоятельно решать конфликты.
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