Почему вооруженное вмешательство международных сил ООН часто оказывается несостоятельным в этнических конфликтах?

Гость: Гость:

у ООН нет четкого статуса и программы урегулирования конфликтов. что нужно делать: 1. перенести ОНН из сша в др страну. 2. должны быть собств вооруженные силы состоящие из интернац контингента. 3. статус позволяющий не допускать правящие круги стран самостоятельно решать конфликты.