в словах : дом,забор,яблоня, яблоки надо подчеркнуть буквы гласных и поставить ударение. в каких словах буквы гласных обозначают мягкость согласных звуков на письме?
Русский язык
в словах : дом,забор,яблоня, яблоки надо подчеркнуть буквы гласных и поставить ударение. в каких словах буквы гласных обозначают мягкость согласных звуков на письме?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дом, ударение на "о" забор,ударение на "о" яблоня,ударение на первую "я" яблоки, ударение на первую "я" в каких словах буквы гласных (выделенные буквы)обозначают мягкость согласных звуков на письме? яблоня, яблоки,
Гость:
дом, ударение на "о" забор,ударение на "о" яблоня,ударение на первую "я" яблоки, ударение на первую "я" в каких словах буквы гласных (выделенные буквы)обозначают мягкость согласных звуков на письме? яблоня, яблоки,
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