Для ремонта привезли 36 кг краски. Израсходовали 4/9 всей краски. Сколько килограммов краски израсходовали?

Математика
Для ремонта привезли 36 кг краски. Израсходовали 4/9 всей краски. Сколько килограммов краски израсходовали?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36*4/9=16кг ОТВЕТ 16 кг израсходовали и 20кг осталось
Гость:
36*4/9=16кг краски израсходовали
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