Пользуясь периодической системой, найдите, у каких двух элементов отношение относительных атомных масс равно: а) 2:1 б) 3:1 в) 4:1
Химия
Пользуясь периодической системой, найдите, у каких двух элементов отношение относительных атомных масс равно: а) 2:1 б) 3:1 в) 4:1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 2:1 0(кислород) и S(сера) ~16:32 Б) 3:1 не знаю В) 4:1 He(гелий) и H(водород) ~4.002 : 1.007
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