Спортсмен прыгает с вышки высотой 14 м. Высота, на которой находится спортсмен во время прыжка h(t) меняется в зависимости от времени t(c) следующим образом: h(c)=14-3t-5t^2.Через сколько секунд спортсмен достигнет поверхности ...

Алгебра
Спортсмен прыгает с вышки высотой 14 м. Высота, на которой находится спортсмен во время прыжка h(t) меняется в зависимости от времени t(c) следующим образом: h(c)=14-3t-5t^2.Через сколько секунд спортсмен достигнет поверхности воды??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нужно решить квадратное уравнение. 14-3t-5t^2=0 t=(-3+17)/10=1,4 ответ через 1,4 сек.
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