Спортсмен прыгает с вышки высотой 14 м. Высота, на которой находится спортсмен во время прыжка h(t) меняется в зависимости от времени t(c) следующим образом: h(c)=14-3t-5t^2.Через сколько секунд спортсмен достигнет поверхности ...

Алгебра

Спортсмен прыгает с вышки высотой 14 м. Высота, на которой находится спортсмен во время прыжка h(t) меняется в зависимости от времени t(c) следующим образом: h(c)=14-3t-5t^2.Через сколько секунд спортсмен достигнет поверхности воды??

Автор: Гость