Решите неравенство относительно х: 1) 5х (х - 6) меньше х (2х + 1) - 3х(4 - х) 2) 2 - х - (2 - х /3) ≥ (7х - 2 /4) - (5х/6) (2 - х /3) ; (7х - 2 /4) ; (5х/6) -----дроби
Алгебра
Решите неравенство относительно х: 1) 5х (х - 6) меньше х (2х + 1) - 3х(4 - х) 2) 2 - х - (2 - х /3) ≥ (7х - 2 /4) - (5х/6) (2 - х /3) ; (7х - 2 /4) ; (5х/6) -----дроби
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1) 5x(x-6)
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