0,5(4+X)-0,4(X-3)=2,5 решите уравнение
Алгебра
0,5(4+X)-0,4(X-3)=2,5 решите уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+0.5x - 0.4x + 1.2=2.5 3.2+0.1x=2.5 0.1x=2.5-3.2 0.1x=-0.7 x=-7
Гость:
2+0,5х-0,4х+1,2=2,5 0,1х=-0,7 х=-7. Ответ: -7.
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