на концах рычага действует сила 20 Н и 180 Н.Длина рычага 1 М.Где находиться точка опоры,если рычаг находиться в равновесии.

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Чтобы рычаг находился в равновесии нужно чтобы моменты сил, действующих на его правую и левую часть были равны. Момент силы равен произведению модуля силы на расстояние от точки опоры до линии действия этой силы. В данном случае это будет расстояние от концов рычага до точки опоры. Подходящая точка находится на рассоянии 0,1 метра от линии действия силы 180Н. 180*0,1=18 20*0,9=18. Ответ: на расстоянии 0,1 м от линии действия силы 180Н