на концах рычага действует сила 20 Н и 180 Н.Длина рычага 1 М.Где находиться точка опоры,если рычаг находиться в равновесии.
Физика
на концах рычага действует сила 20 Н и 180 Н.Длина рычага 1 М.Где находиться точка опоры,если рычаг находиться в равновесии.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы рычаг находился в равновесии нужно чтобы моменты сил, действующих на его правую и левую часть были равны. Момент силы равен произведению модуля силы на расстояние от точки опоры до линии действия этой силы. В данном случае это будет расстояние от концов рычага до точки опоры. Подходящая точка находится на рассоянии 0,1 метра от линии действия силы 180Н. 180*0,1=18 20*0,9=18. Ответ: на расстоянии 0,1 м от линии действия силы 180Н
Гость:
M1=M2 M=F*l l-рычаг M1=20*l1 M2=180*(1-l1) 20*(1-l2)=180*l2 l2=0.1 l1=1-0.1=0.9 Ответ:Рычаг отстоит от линии действия силы F=20Н на 0.9 м, а от линии действия силы F=180 на 0.1.
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