Цена упаковки составляет 7/100 от цены игрушки. Найдите стоимость игрушки в упаковке, если цена игрушки 300руб.

Гость: Гость:

1)300:100*7=21(руб.)-стоит упаковка;(чтобы найти часть от числа,надо сначала число поделить на знаменатель(то есть нижнее число) и умножить на числитель(верхнее число)-это правило) 2)300+21=321(руб.) Ответ:321 рубль стоит игрушка с упаковкой.