Цена упаковки составляет 7/100 от цены игрушки. Найдите стоимость игрушки в упаковке, если цена игрушки 300руб.
Математика
Цена упаковки составляет 7/100 от цены игрушки. Найдите стоимость игрушки в упаковке, если цена игрушки 300руб.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)300:100*7=21(руб.)-стоит упаковка;(чтобы найти часть от числа,надо сначала число поделить на знаменатель(то есть нижнее число) и умножить на числитель(верхнее число)-это правило) 2)300+21=321(руб.) Ответ:321 рубль стоит игрушка с упаковкой.
Гость:
1) 300 : 100 х 7 =21 рубль цена упаковки 2) 300 +21 = 321 рубль цена игрушки в упаковке
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