Помогите пожалуйста умоляю выполнить правильно данное задание по русскому языку!!!!молю пожалуйста!!!! умоляю!!! заранее очень благодарен Упражнение 15 1.Все остались стоять , погружённые в оцепенение. 2.Сын смотрел на таинстве...

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Помогите пожалуйста умоляю выполнить правильно данное задание по русскому языку!!!!молю пожалуйста!!!! умоляю!!! заранее очень благодарен Упражнение 15 1.Все остались стоять , погружённые в оцепенение. 2.Сын смотрел на таинственный противоположный берег , затянутый туманной дымкой.3.Дом напоминал старинную усадьбу , соединённую с нашими днями только телефонным шнуром.4.Он шёл , постепенно замедляя шаг.5.Мигая утомлёнными красными огнями , медленно подошёл пароход.6.Набравшись мужества , я обратился к ней со своей просьбой.7.Дальний звон колокола , мирный и торжественный , с точностью отбивал ритм сердца.8.Нюшка , гордая за троюродного брата , торжественно шла с ним под ручку.9.Мальчишка , её сын , сосредоточенно возился с каким-то колесом.10.В этом месте , недалеко от Сосновки , Катерина да и сам Иван Африканович всегда поворачивали ственным , манерно изогнутым фонарём.12.Несмотря на косноязычие некоторых строк , стихи этого поэта казались мне удивительными. Упражнение 406 1.Из упражнения 15 выпишите слова с правописанием н-нн в суффиксах , распределяя их в группы , соответствующие следующим моделям: 1) префикс + -енный , -анный , -янный: уверенный , ... 2) -ственный: художественный , ... 3) -онный: авиационный , ... 4) от основы на н + суффикс н:картинный , ... 5) наречие на -енно:уверенно , ... 2.Разберите выписанные слова по составу.К каждой модели подберите 3-4 своих примера. 3.Используя материалы упражнения , завершите высказывание на лингвистическую тему по данному началу: В словах всегда надо писать две буквы н , если....

Автор: Гость