Ластик стоит х рублей, а линейка - у руб. Купили 7 ластиков и 2 линейки. Что означают выражения: x+y y-x x×7 y×2 x×2+y×2 x×7-y×2
Математика
Ластик стоит х рублей, а линейка - у руб. Купили 7 ластиков и 2 линейки. Что означают выражения: x+y y-x x×7 y×2 x×2+y×2 x×7-y×2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) цена ластика и линейки вместе 2) на сколько линейка стоит дороже ластика 3) цена 7 ластиков 4) цена двух линеек 5)цена двух ластиков и двух линеек вместе 6) на сколько семь ластиков стоят дороже двух линеек
Гость:
1) цена ластика и линейки вместе 2) на сколько линейка стоит дороже ластика 3) цена 7 ластиков 4) цена двух линеек 5)цена двух ластиков и двух линеек вместе 6) на сколько семь ластиков стоят дороже двух линеек
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