Гость: Гость:

1) цена ластика и линейки вместе 2) на сколько линейка стоит дороже ластика 3) цена 7 ластиков 4) цена двух линеек 5)цена двух ластиков и двух линеек вместе 6) на сколько семь ластиков стоят дороже двух линеек