ИЗ 12 ПАЛОЧЕК СЛОЖИЛИ 3 РОМБА, КАК ПЕРЕЛОЖИТЬ 4 ПАЛОЧКИ ТАК , ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛОСЬ 6 РОМБОВ
Математика
ИЗ 12 ПАЛОЧЕК СЛОЖИЛИ 3 РОМБА, КАК ПЕРЕЛОЖИТЬ 4 ПАЛОЧКИ ТАК , ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛОСЬ 6 РОМБОВ
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Гость:
возьми спички и попробуй это легко я так в 4 классе решал задачки
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