В бочке 65 литров воды. Ежедневно из нее брали утром 3 л воды, а вечером 6 л воды. На сколько дней хватило воды в бочке? Сколько литров воды осталось? Помогите решить!!!!

Математика

В бочке 65 литров воды. Ежедневно из нее брали утром 3 л воды, а вечером 6 л воды. На сколько дней хватило воды в бочке? Сколько литров воды осталось? Помогите решить!!!!

Автор: Гость