В бочке 65 литров воды. Ежедневно из нее брали утром 3 л воды, а вечером 6 л воды. На сколько дней хватило воды в бочке? Сколько литров воды осталось? Помогите решить!!!!
Математика
В бочке 65 литров воды. Ежедневно из нее брали утром 3 л воды, а вечером 6 л воды. На сколько дней хватило воды в бочке? Сколько литров воды осталось? Помогите решить!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
65:(3+6)=65:9=7,22 ~ 7 Ответ:на 7 дней хватило воды,2 литра воды осталось .
Гость:
1) 3+6=9 л - брали за день воды 2) 65/9=7,2 дней, значит воды в бочке хватило за 7 дней. 3) 7*9=63 л - воды использовали за 7 дней. 4) 65 - 63=2 л - воды осталось Ответ: на 7 дней; 2 литра осталось.
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