Вы с друзьями решили отправиться в путешествие на воздушном шаре. Друг решает, каким веществом заполнить мешки, которые нужно будет выбрасывать во время полета, чтобы воздушный шар не терял высоту. Какие это вещества?

Химия

Вы с друзьями решили отправиться в путешествие на воздушном шаре. Друг решает, каким веществом заполнить мешки, которые нужно будет выбрасывать во время полета, чтобы воздушный шар не терял высоту. Какие это вещества?

Автор: Гость