Вы с друзьями решили отправиться в путешествие на воздушном шаре. Друг решает, каким веществом заполнить мешки, которые нужно будет выбрасывать во время полета, чтобы воздушный шар не терял высоту. Какие это вещества?
Химия
Вы с друзьями решили отправиться в путешествие на воздушном шаре. Друг решает, каким веществом заполнить мешки, которые нужно будет выбрасывать во время полета, чтобы воздушный шар не терял высоту. Какие это вещества?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обычно их заполняют песком.
Гость:
Как правило это песок(балласт)
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