Какие из перечисленных явлений следует отнести к  химическим: а) ковка металла,       б) подгорание пищи, в) засахаривание варения, г) образование снежинок,       д) испарение спирта. Ответ поясните.

Химия
Какие из перечисленных явлений следует отнести к  химическим: а) ковка металла,       б) подгорание пищи, в) засахаривание варения, г) образование снежинок,       д) испарение спирта. Ответ поясните.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
подгорание пищи- так как это процесс взаимодействия вещества с кислородом, в результате которого выделяется вода и углекислый газ. Испарение спирта- так как происходит взаимодействие нескольких элементов.  
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