Ластик стоит х рублей, а линейка - у руб. Купили 7 ластиков и 2 линейки. Что означают выражения: x+y y-x x×7 y×2 x×2+y×2 x×7-y×2

x+y - сколько стоит линейка и ластик y-x - на сколько дороже линейка, чем ластик x×7 - заплатили за ластик y×2 - заплатили за линейки x×2+у*2- стоят 2ластика и 2 линейки x×7-y×2- на столько больше заплатили за ластик, чем за линейки

Гость: Гость:

x+y - сумма стоимости ластика и линейки y-x - на сколько меньше стоит стоимось ластика, чем линейка x×7 - стоймость семи ластиков y×2 - стоймость двух ленеек x×2+y×2 - сумма стоимости двух ластиков и двух ленеек x×7-y×2 - на сколько меньше стоимость двух ленеек, чем семи ластиков