23,8-(11,7-14,5)+(-32,8-19,7) пожалуйста решите
Алгебра
23,8-(11,7-14,5)+(-32,8-19,7) пожалуйста решите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сначала расскрой скобки то есть 23,8-11,7+14,5-32,8-19,7=-25,9
Гость:
(без условия)=23,8+2,8-52,5=-25,9
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