Приведите примеры практического использования наиболее распространенных металлов. Установите зависимость применения и свойств этих веществ от особенностей их строенияю
Химия
Приведите примеры практического использования наиболее распространенных металлов. Установите зависимость применения и свойств этих веществ от особенностей их строенияю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аллюминий,медь,сталь. Они чаще всего используються на заводах,т.к легки в применении.
Гость:
Алюминей медь железо в строительстве и тд золото серебро платина паладий в военных целях в электроники слабо окисляются и проводимость хорошая
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