нравственные проблемы в творчестве

Гость: Гость:

... Но в каждой жизни есть такая встреча, а в этой встрече есть такое "вдруг", когда рассудок, потерявший тропку, и мрак души сливаются в одно, и правда жизни, упираясь в пробку, в закрытом сердце выбивает дно. Вадим Антонов.