нравственные проблемы в творчестве
Литература
нравственные проблемы в творчестве
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Гость:
... Но в каждой жизни есть такая встреча, а в этой встрече есть такое "вдруг", когда рассудок, потерявший тропку, и мрак души сливаются в одно, и правда жизни, упираясь в пробку, в закрытом сердце выбивает дно. Вадим Антонов.
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