В бочке 65 литров воды.Ежедневно из неё брали утром 3 литра воды. Вечером 6 литров воды. На сколько дней хватило воды в бочке? Сколько литров воды осталось?*
Математика
В бочке 65 литров воды.Ежедневно из неё брали утром 3 литра воды. Вечером 6 литров воды. На сколько дней хватило воды в бочке? Сколько литров воды осталось?*
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
65:(3+6)=65:9=7,22 ~ 7 Ответ:на 7 дней хватило воды,2 литра воды осталось .
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