В бочке 65 литров воды.Ежедневно из неё брали утром 3 литра воды. Вечером 6 литров воды. На сколько дней хватило воды в бочке? Сколько литров воды осталось?*

Математика

В бочке 65 литров воды.Ежедневно из неё брали утром 3 литра воды. Вечером 6 литров воды. На сколько дней хватило воды в бочке? Сколько литров воды осталось?*

Автор: Гость