составь несколько предложений используя понятия обмен разделение труда, специализация производительность труда

География
составь несколько предложений используя понятия обмен разделение труда, специализация производительность труда
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Гость:
Производительность труда на заводе возрасла. Специализация повар.
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