составь несколько предложений используя понятия обмен разделение труда, специализация производительность труда
География
составь несколько предложений используя понятия обмен разделение труда, специализация производительность труда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Производительность труда на заводе возрасла. Специализация повар.
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