Объем воды ( Р=1 г / см3), выделившийся при полном разложении 10 моль угольной кислоты,равен Ответы: 1)0.018л 2)1.8л 3)18л 4)0.18 л
Химия
Объем воды ( Р=1 г / см3), выделившийся при полном разложении 10 моль угольной кислоты,равен Ответы: 1)0.018л 2)1.8л 3)18л 4)0.18 л
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H2CO3 = CO2 + H2O n(H2O)= 10 моль, m(H2O)=10*18=180 г, V(H2O)= 180/1=180 см3
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