5x 12y=4, решить уравнение в цел.числ

Алгебра
5x 12y=4, решить уравнение в цел.числ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а здесь 5x+12y=4 или 5x-12y=4
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