Пароход прошёл ро течению 241,92 км за 5,6 ч.Скольковремени ему понадобится на обратный путь,если скорость течения равна 2,7 км/ч?

Математика

Пароход прошёл ро течению 241,92 км за 5,6 ч.Скольковремени ему понадобится на обратный путь,если скорость течения равна 2,7 км/ч?

Автор: Гость