Пароход прошёл ро течению 241,92 км за 5,6 ч.Скольковремени ему понадобится на обратный путь,если скорость течения равна 2,7 км/ч?
Математика
Пароход прошёл ро течению 241,92 км за 5,6 ч.Скольковремени ему понадобится на обратный путь,если скорость течения равна 2,7 км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
241,92/5,6=43,2 км/ч- скорость по течению 43,2-2,7= 40,5 км/ч- скорость параходп 40,5-2,7= 37,8км/ч- скорость против течения 241,92/37,8= 6,4ч- на обратный путь
Гость:
241,92:5,6=43,2 км/ч скорость по течению 43,2-2,7=40,5 км/ч собственная скорость парохода 40,5-2,7=37,8 км/ч скорость против течея 241,92:37,8=6,4 часа уйдет на обратный путь
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