В первый магазин привезли 27 одинаковых коробок с печеньем а во второй -30 таких же коробок,во второй магазин привезли на 51 кг больше печенья чем в 1.сколько кг печенья привезли в каждый магазин?

Математика

В первый магазин привезли 27 одинаковых коробок с печеньем а во второй -30 таких же коробок,во второй магазин привезли на 51 кг больше печенья чем в 1.сколько кг печенья привезли в каждый магазин?

Автор: Гость