В первый магазин привезли 27 одинаковых коробок с печеньем а во второй -30 таких же коробок,во второй магазин привезли на 51 кг больше печенья чем в 1.сколько кг печенья привезли в каждый магазин?
Математика
В первый магазин привезли 27 одинаковых коробок с печеньем а во второй -30 таких же коробок,во второй магазин привезли на 51 кг больше печенья чем в 1.сколько кг печенья привезли в каждый магазин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30-27=3(коробки) - состовляют 51 кг. 51:3=17(кг) - в каждой коробке. 17*30=510(кг) - приветзли во 2 магазин. 17*27=459(кг) - привезли в 1 магазин.
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