В первый магазин привезли 27 одинаковых коробок с печеньем а во второй -30 таких же коробок,во второй магазин привезли на 51 кг больше печенья чем в 1.сколько кг печенья привезли в каждый магазин?

Математика
В первый магазин привезли 27 одинаковых коробок с печеньем а во второй -30 таких же коробок,во второй магазин привезли на 51 кг больше печенья чем в 1.сколько кг печенья привезли в каждый магазин?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30-27=3(коробки) - состовляют 51 кг. 51:3=17(кг) - в каждой коробке. 17*30=510(кг) - приветзли во 2 магазин. 17*27=459(кг) - привезли в 1 магазин.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
найдите площадь прямоугольника,если длина на 2 см больше ширины,а периметр равен 16см
Ответить
Биология
помогите прошу надо срочно как земноводные обнаруживают добычу ? какие требования необходимо соблюдать при кормлений лягушек вне воли и ещё почему ...
Ответить
Математика
площадь прямоугольника равна 32 см2, площадь квадрата в 4 раза меньше, начерти этот квадрат
Ответить
Английский язык
Переклад слова собака
Ответить
Химия
Объем воды ( Р=1 г / см3), выделившийся при полном разложении 10 моль угольной кислоты,равен Ответы: 1)0.018л 2)1.8л 3)18л 4)0.18 л
Ответить