решите задачу Нефтепровод длиной 564 км разделен на 3 участка. Длина 1 составляет 75 %, а длина в орого 3/5 длины 3 участка. Какова длина второго участка

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Длина 1 = 564*0.75=423 Длина 2 = 0.6 длины 3 тогда Пусть Длина 3 = х а длина второго 0.6х их сумма равна общая длина минус длина первой то есть 564-423=141 х+0.6х=141 1.6х=141 х=88 целых одна восьмая а длина второго 52 целых семь восьмых