площадь участка,занятого пшеницей, 1 200 м в квадрате.С каждых 100 м в квадрате этого участка собрали по 48 кг зерна. Сколько килограммов зерна собрали со всего участка?
Математика
площадь участка,занятого пшеницей, 1 200 м в квадрате.С каждых 100 м в квадрате этого участка собрали по 48 кг зерна. Сколько килограммов зерна собрали со всего участка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1200:100=12 участков----- по 100 кв.м 48*12=576 кг------- зерна собрали со всего участка
Гость:
1200/100=12р- во столько раз больше 48*12= 576кг- со всего участка
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