площадь участка,занятого пшеницей, 1 200 м в квадрате.С каждых 100 м в квадрате этого участка собрали по 48 кг зерна. Сколько килограммов зерна собрали со всего участка?

Математика

площадь участка,занятого пшеницей, 1 200 м в квадрате.С каждых 100 м в квадрате этого участка собрали по 48 кг зерна. Сколько килограммов зерна собрали со всего участка?

Автор: Гость