  Найти сумму всех натуральных чисел кратных 6 и меньших чем 250

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6*41=246 6*42=252 значит это сумма (6+6*2+6*3....6*41) выносим общий множитель (6) 6*(1+2+3+4+...+41) = выражение в скобках это 21*41 , так как среднее арифметическое равно ((1+41)/2 = 21) и таких чисел 41 следовательно 6*(1+2+3+4+...+41) = 6*21*41 = 5166