Определить массу соли, которая образуется при взаимодействии нитрата кальция, массой 200 г и омегой = 70%, и фосфорной кислоты, масса которой 150 г.

Химия

Определить массу соли, которая образуется при взаимодействии нитрата кальция, массой 200 г и омегой = 70%, и фосфорной кислоты, масса которой 150 г.

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