Определить массу соли, которая образуется при взаимодействии нитрата кальция, массой 200 г и омегой = 70%, и фосфорной кислоты, масса которой 150 г.

Химия
Определить массу соли, которая образуется при взаимодействии нитрата кальция, массой 200 г и омегой = 70%, и фосфорной кислоты, масса которой 150 г.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 3Ca(NO3)2+2H3PO4=Ca3(PO4)2+6HNO3 1.m(Ca(NO3)2)=200 г * 0,7 =140 г 2.n(Ca(NO3)2)=140 г /164 г/моль=0,85 моль 3.n(H3PO4)=150 г/98 г/моль=1,53 моль 4.  0,85 /3        1,53/2         0,28            0,765  В избытке находится фосфорная кислота 5.m(Ca(NO3)2)=0,28 моль * 310 г/моль= 87 г
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