Здравствуйте, я готовлюсь к экзаменам помогите пожалуйста. Я НА ВАС ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ!   Морфологический разбор (как часть речи) слова ДЕРЕВНЯ. Очень сильно поможете если напишите!   Что такое приставка и предлог?Как они пишутся?ем...

Русский язык
Здравствуйте, я готовлюсь к экзаменам помогите пожалуйста. Я НА ВАС ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ!   Морфологический разбор (как часть речи) слова ДЕРЕВНЯ. Очень сильно поможете если напишите!   Что такое приставка и предлог?Как они пишутся?ем отличается приставка от предлога? Приведи примеры.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1деревня - существительное (что) 2начальная форма  деревня  нарицательное  неодущевленное женский род  1 склонение именительный падеж  единственное число  3 (что ) деревня подлежащее подчеркни 1 чертой                        приехала --приставка при.  под деревом предлог под. запомни предлоги пишутся раздельно а приставки вместе. приставка  это значимая  часть слова  которая находится            перед корнем  и служит  для образования слов.            
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