Здравствуйте, я готовлюсь к экзаменам помогите пожалуйста. Я НА ВАС ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ! Морфологический разбор (как часть речи) слова ДЕРЕВНЯ. Очень сильно поможете если напишите! Что такое приставка и предлог?Как они пишутся?ем...
Русский язык
Здравствуйте, я готовлюсь к экзаменам помогите пожалуйста. Я НА ВАС ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ! Морфологический разбор (как часть речи) слова ДЕРЕВНЯ. Очень сильно поможете если напишите! Что такое приставка и предлог?Как они пишутся?ем отличается приставка от предлога? Приведи примеры.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1деревня - существительное (что) 2начальная форма деревня нарицательное неодущевленное женский род 1 склонение именительный падеж единственное число 3 (что ) деревня подлежащее подчеркни 1 чертой приехала --приставка при. под деревом предлог под. запомни предлоги пишутся раздельно а приставки вместе. приставка это значимая часть слова которая находится перед корнем и служит для образования слов.
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