Здравствуйте, я готовлюсь к экзаменам помогите пожалуйста. Я НА ВАС ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ! Морфологический разбор (как часть речи) слова ДЕРЕВНЯ. Очень сильно поможете если напишите! Что такое приставка и предлог?Как они пишутся?ем...

Русский язык

Здравствуйте, я готовлюсь к экзаменам помогите пожалуйста. Я НА ВАС ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ! Морфологический разбор (как часть речи) слова ДЕРЕВНЯ. Очень сильно поможете если напишите! Что такое приставка и предлог?Как они пишутся?ем отличается приставка от предлога? Приведи примеры.

Автор: Гость