решить равенство 5 5 5 5 5=550
Математика
решить равенство 5 5 5 5 5=550
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(55+55)*5=550 +++++++++++++++++++++++++++++++++++
Гость:
5 5 5 5 5 = 550 (55+55)*5=550
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