Превращается ли при работе теплового двигателя внутренняя энергия одного вида во внутреннюю энергию другого вида?Ответ обоснуйте.

Физика
Превращается ли при работе теплового двигателя внутренняя энергия одного вида во внутреннюю энергию другого вида?Ответ обоснуйте.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
внутренняя энергия пара (или газа) превращается в механическую. Возьмём например тепловую турбину: через трубу под большим давлением подается этот самый пар на вращающуюся лопасть. 
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