Надо покрасить 20 прат и столов за день покрасили все столы и 5 парт ..осталось покрасить 7 парт.Сколько покрасили столов? нужно решить двумя способами
Математика
Надо покрасить 20 прат и столов за день покрасили все столы и 5 парт ..осталось покрасить 7 парт.Сколько покрасили столов? нужно решить двумя способами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+7=12п- столько парт 20-12=8 ст- столько столов покрасили 2 способ 20-5=15- столько парт и столов надо покрасить 15-7=8 столов
Гость:
5+7=12п 20-12=8 2) 20-5=15 15-7=8
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