Надо покрасить 20 прат и столов  за день покрасили все столы и 5 парт ..осталось покрасить 7 парт.Сколько покрасили столов? нужно решить двумя способами

Математика
Надо покрасить 20 прат и столов  за день покрасили все столы и 5 парт ..осталось покрасить 7 парт.Сколько покрасили столов? нужно решить двумя способами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+7=12п- столько парт 20-12=8 ст- столько столов покрасили 2 способ 20-5=15- столько парт и столов надо покрасить 15-7=8 столов 
Гость:
5+7=12п 20-12=8 2) 20-5=15 15-7=8 
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