Надо покрасить 20 прат и столов за день покрасили все столы и 5 парт ..осталось покрасить 7 парт.Сколько покрасили столов? нужно решить двумя способами

Математика

Надо покрасить 20 прат и столов за день покрасили все столы и 5 парт ..осталось покрасить 7 парт.Сколько покрасили столов? нужно решить двумя способами

Автор: Гость