НАПИШИТЕ УРАВНЕНИЯ РЕАКЦИЙ СЛЕДУЮЩИХ ПРЕВРАЩЕНИЙ AL2O3 больше AL больше AL2(SO4)3 больше Al(OH)3 больше Al2O3
Химия
НАПИШИТЕ УРАВНЕНИЯ РЕАКЦИЙ СЛЕДУЮЩИХ ПРЕВРАЩЕНИЙ AL2O3 больше AL больше AL2(SO4)3 больше Al(OH)3 больше Al2O3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2Al2O3 > 2Al + 3O2 2)2Al + 3H2SO4 (разб) > Al2(SO4)3 + 3H2 3)Al2(SO4)3 + 6KOH > 3K2SO4 + 2Al(OH)3 4)2AL(OH)3 > AL2O3 + 3H2O
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