НАПИШИТЕ УРАВНЕНИЯ РЕАКЦИЙ СЛЕДУЮЩИХ ПРЕВРАЩЕНИЙ AL2O3 больше AL больше AL2(SO4)3 больше Al(OH)3 больше Al2O3

Химия
НАПИШИТЕ УРАВНЕНИЯ РЕАКЦИЙ СЛЕДУЮЩИХ ПРЕВРАЩЕНИЙ AL2O3 больше AL больше AL2(SO4)3 больше Al(OH)3 больше Al2O3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2Al2O3 > 2Al + 3O2 2)2Al + 3H2SO4 (разб) > Al2(SO4)3 + 3H2 3)Al2(SO4)3 + 6KOH > 3K2SO4 + 2Al(OH)3 4)2AL(OH)3 > AL2O3 + 3H2O
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