Под каким давлением должен подавать воду насос, чтоб вода достигла 5-го этажа? (высота каждого этажа 3,5 м)
Физика
Под каким давлением должен подавать воду насос, чтоб вода достигла 5-го этажа? (высота каждого этажа 3,5 м)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
h=3.5*5=17.5м p=F/S=m*g/S=V*(ро)/S=S*h*(ро)/S=h*(ро)=17.5*1000=17500Па
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