Под каким давлением должен подавать воду насос, чтоб вода достигла 5-го этажа? (высота каждого этажа 3,5 м)

Физика

Под каким давлением должен подавать воду насос, чтоб вода достигла 5-го этажа? (высота каждого этажа 3,5 м)

Автор: Гость