4 2/3-5/9*2 4/7 --------------------------------+0,8*1,25= (2 1/7+1 2/3):5 Ответ должен быть таким-5,25
Математика
4 2/3-5/9*2 4/7 --------------------------------+0,8*1,25= (2 1/7+1 2/3):5 Ответ должен быть таким-5,25
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14/3 - 10/7 98/21 - 30/21(к общему знаменателю) 68/21 68/21 ----------------+1= -----------------+1 = --------- +1= -------+1= (15/7+5/3):5 (45/21 + 35/21):5 80/21:5 16/21 =(68/21 *21/16)+1=4,25+1=5,25
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