Одна бригада может выполнить работу за 6 дней, а другая - за 12 дней. За сколько дней две бригады выполнят ту же работу вмести?

Гость: Гость:

Примем всю работу за единицу. 1:6=1/6 - такую часть работу выполняет за день одна бригада. 1:12=1/12 - такую часть работы выполняет за день другая бригада. 1/6 + 1/12 = 2/12 + 1/12 = 3/12 = 1/4 - такую часть работы выполняют за день две бригады, работая вместе. 1 : (1/4) = 1*4=4 дня - за такое время две бригады выполнят работу, работая вместе.