из какой ткани образована диафрагма?
Биология
из какой ткани образована диафрагма?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
из (скилетной) мышиной ткани
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