сколько минут понадобится второму пловцу, чтобы догнать первого, если расстояние между ними 70М, скорость первого 45М/Мин, а второго 80M/Мин? сможет ли второй пловец догнать первого, если он будет плыть с такой же скоростью, ка...
Алгебра
сколько минут понадобится второму пловцу, чтобы догнать первого, если расстояние между ними 70М, скорость первого 45М/Мин, а второго 80M/Мин? сможет ли второй пловец догнать первого, если он будет плыть с такой же скоростью, как первый? а если он будет плыть со скоростью 52M/Мин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расстояние, которое должен проплыть второй второй пловец, до того момента, как он догонит первого пловца обозначим через S. Тогда второй пловец проплывёт S - 70м. Плыть они будут одно и то же время. Значит: S/80 = (S - 70)/45; 45S = 80S - 5600; S = 160м; t = 160/80 = 2 мин. Аналогично для скорости 52м/сек: S/520 = (S - 70)/45; 45S = 52S - 3640; S = 520м; t = 520/52 = 10 мин, т.е. сможет догнать. А вот сможет ли второй пловец догнать первого, если он будет плыть с такой же скоростью, как и первый - это навряд ли, это и так понятно.
Гость:
Расстояние, которое должен проплыть второй второй пловец, до того момента, как он догонит первого пловца обозначим через S. Тогда второй пловец проплывёт S - 70м. Плыть они будут одно и то же время. Значит: S/80 = (S - 70)/45; 45S = 80S - 5600; S = 160м; t = 160/80 = 2 мин. Аналогично для скорости 52м/сек: S/520 = (S - 70)/45; 45S = 52S - 3640; S = 520м; t = 520/52 = 10 мин, т.е. сможет догнать.
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