периметр равнобедренного треугольника равен 20 см. его основания в два раза меньше боковой стороны. вычислите длины сторон треугольника

Геометрия
периметр равнобедренного треугольника равен 20 см. его основания в два раза меньше боковой стороны. вычислите длины сторон треугольника
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть основание треугольника х. Тогда боковая сторона 2х  Периметр равен 2х+2х+х=5х 5х=20 х=20:5=4 2х=4*2-8 Проверка:  2*8+4=20                                                                  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Read ad correct the word in bold: 1. The giffe is tallest than the eleplant. 2. Our room is nicer of their room. 3. Our holidays in Italy were the ...
Ответить
Алгебра
Решить систему уравнений:                                           x²-y²=72 большая фигурная скобка {                                           x+y=9
Ответить
Алгебра
сколько минут понадобится второму пловцу, чтобы догнать первого, если расстояние между ними 70М, скорость первого 45М/Мин, а второго 80M/Мин? сможе...
Ответить
Биология
из какой ткани образована диафрагма?
Ответить
Математика
Одна бригада может выполнить работу за 6 дней, а другая - за 12 дней. За сколько дней две бригады выполнят ту же работу вмести?
Ответить