периметр равнобедренного треугольника равен 20 см. его основания в два раза меньше боковой стороны. вычислите длины сторон треугольника
Геометрия
периметр равнобедренного треугольника равен 20 см. его основания в два раза меньше боковой стороны. вычислите длины сторон треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть основание треугольника х. Тогда боковая сторона 2х Периметр равен 2х+2х+х=5х 5х=20 х=20:5=4 2х=4*2-8 Проверка: 2*8+4=20
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