периметр равнобедренного треугольника равен 20 см. его основания в два раза меньше боковой стороны. вычислите длины сторон треугольника

Геометрия

периметр равнобедренного треугольника равен 20 см. его основания в два раза меньше боковой стороны. вычислите длины сторон треугольника

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