очень нужно трешение сегодня составте уравнения реакций BeF2-Be-BeO-Be(OH)2-Na2BeO2
Химия
очень нужно трешение сегодня составте уравнения реакций BeF2-Be-BeO-Be(OH)2-Na2BeO2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
BeF2+2Na=2NaF+ Be 2Be+ O2=2BeO BeO+ H2O=Be(OH)2 щелочьBe(OH)2можно рассписать как кислоту H2BeO2 H2BeO2+2Na=Na2BeO2+Н2
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