x(2-x) больше O    ПОМОГИТЕ

Алгебра
x(2-x) больше O    ПОМОГИТЕ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x>0 или x<2 ответ:(0;2)
Гость:
x> 0   2-x>0             x<2 ///////////////////////////// --------------------0------------------2---------------                          \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ точки пустые т к строго больше нуля  ИЛИ  Н Ф 2x-x^2=0       x(2-x)=0      x=0   x=2         знаки нестандартные            -                            +                               - ----------------------0---------------------2------------- ответ (0;2)  
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