x(2-x) больше O    ПОМОГИТЕ

Гость: Гость:

x> 0 2-x>0 x<2 ///////////////////////////// --------------------0------------------2--------------- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ точки пустые т к строго больше нуля ИЛИ Н Ф 2x-x^2=0 x(2-x)=0 x=0 x=2 знаки нестандартные - + - ----------------------0---------------------2------------- ответ (0;2)