x(2-x) больше O ПОМОГИТЕ
Алгебра
x(2-x) больше O ПОМОГИТЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x>0 или x<2 ответ:(0;2)
Гость:
x> 0 2-x>0 x<2 ///////////////////////////// --------------------0------------------2--------------- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ точки пустые т к строго больше нуля ИЛИ Н Ф 2x-x^2=0 x(2-x)=0 x=0 x=2 знаки нестандартные - + - ----------------------0---------------------2------------- ответ (0;2)
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