Какой объём займёт 56г. азота?

Химия
Какой объём займёт 56г. азота?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n(N2)= 56/28=2(моль), V(N2)=2*22,4=44,8(л)
Гость:
n(N2)=56 г/28 г/моль=2 моль V(N2)=2 моль * 22,4 л /моль=44,8 л
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
из 30 вопросов, включенных в программу экзамена, студент подготовил 18 вопросов. На экзамене ему будет предложено 5 вопросов, причем для положитель...
Ответить
Математика
длина большого канала в Венеции 4 км. C его противоположных концов одновременно вышли две гандонлы.Скорость одной 120м/мин,а другой-130м/мин. Через...
Ответить
Химия
очень нужно трешение сегодня составте уравнения реакций BeF2-Be-BeO-Be(OH)2-Na2BeO2
Ответить
Геометрия
В трапеции ABCD основание AD в 5 раз больше основания BC. Диагонали трапеции пересекаются в точке О. Средняя линия трапеции пересекает диагонали в ...
Ответить
Геометрия
периметр равнобедренного треугольника равен 20 см. его основания в два раза меньше боковой стороны. вычислите длины сторон треугольника
Ответить