Какой объём займёт 56г. азота?
Химия
Какой объём займёт 56г. азота?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n(N2)= 56/28=2(моль), V(N2)=2*22,4=44,8(л)
Гость:
n(N2)=56 г/28 г/моль=2 моль V(N2)=2 моль * 22,4 л /моль=44,8 л
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