из 30 вопросов, включенных в программу экзамена, студент подготовил 18 вопросов. На экзамене ему будет предложено 5 вопросов, причем для положительной оценки нужно правильно ответить хотя бы на 3 вопроса.Что более вероятно:сдас...
Математика
из 30 вопросов, включенных в программу экзамена, студент подготовил 18 вопросов. На экзамене ему будет предложено 5 вопросов, причем для положительной оценки нужно правильно ответить хотя бы на 3 вопроса.Что более вероятно:сдаст студент или нет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
он сдаст ,30- 18=12 12-5=7 7-3=4 5 больше 4
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