из 30 вопросов, включенных в программу экзамена, студент подготовил 18 вопросов. На экзамене ему будет предложено 5 вопросов, причем для положительной оценки нужно правильно ответить хотя бы на 3 вопроса.Что более вероятно:сдас...

Математика

из 30 вопросов, включенных в программу экзамена, студент подготовил 18 вопросов. На экзамене ему будет предложено 5 вопросов, причем для положительной оценки нужно правильно ответить хотя бы на 3 вопроса.Что более вероятно:сдаст студент или нет?

Автор: Гость